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Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak - Son Dakika

Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak

Haziran ayında Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan şimdilerde 4 aylık hamile olan Eda Ece, kız annesi olacak.

01.12.2023 - 07:44,  Güncelleme: 07:53
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Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan oyuncu, kız annesi olacak.

HAMİLELİĞİNİN 4. AYINDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Eda Ece yaz sonunda bebek beklediği haberiyle gündeme gelmişti. Hamileliğinin 4. Ayında olan güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin bir kızları olacak.

Güzel oyuncu Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

SETLERE DÖNÜYOR

Hamileliğinin ilk aylarını zor geçiren Eda Ece, setlere de geri dönüyor. Dünyaca ünlü bir kozmetik markasının yüzü olan Ece, bir süredir koyu renk kullandığı saçlarını da sarıya boyattı. Instagram hesabından yeni imajıyla çektiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Stay tuned!" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Güzel oyuncu Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Güzel oyuncu Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Eda Ece, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak - Son Dakika
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