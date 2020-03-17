Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor - Son Dakika

Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor

10 dakika önce

Geçtiğimiz gün üzerinde giydiği pembe tüylü ceketi , gerçek kürke benzetip üstü kapalı bir şekilde güzel oyuncuyu Parazite benzeterek yorum yapan moda eleştirmeni Hande Can' a Esra Sönmezer'den sert tepki..

Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor, System.String[]

"Üzerimdeki, gerçek kürke benzediği için hakaret etmek insanlığa sığmaz. Evet, çok şık giyinen biri değilim ama gerçek kürk giyen biride değilim. Benim pembe tüylü yelek giymem tuhaf değil, gerçek kürk ile tüylü ceketi birbirinden ayıramayan birinin moda eleştirmeni olarak bu konuda yazı yazabilmesi tuhaftır. Acaba on binlerce dolarlara kürkler alıp ve severekte giyen Bülent Ersoy'a bana yazdıklarınızı yazabiliyormusunuz?" Moda yazarı Hande Can'ı kendi üslubuyla eleştiren Esra Sönmezer moda yazarlarının zevkine göre giyinmeyeceğini de vurguladı.

Esra Sönmezer, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:16 Kaynak: Bültenler
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