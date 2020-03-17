Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor - Son Dakika

"Üzerimdeki, gerçek kürke benzediği için hakaret etmek insanlığa sığmaz. Evet, çok şık giyinen biri değilim ama gerçek kürk giyen biride değilim. Benim pembe tüylü yelek giymem tuhaf değil, gerçek kürk ile tüylü ceketi birbirinden ayıramayan birinin moda eleştirmeni olarak bu konuda yazı yazabilmesi tuhaftır. Acaba on binlerce dolarlara kürkler alıp ve severekte giyen Bülent Ersoy'a bana yazdıklarınızı yazabiliyormusunuz?" Moda yazarı Hande Can'ı kendi üslubuyla eleştiren Esra Sönmezer moda yazarlarının zevkine göre giyinmeyeceğini de vurguladı.