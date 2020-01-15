Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi - Son Dakika Magazin

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

12 dakika önce

Son olarak Cem Yılmaz'ın 'stalk' açıklamasına verdiği cevapla gündeme gelen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bacak dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Cem Yılmaz'ın 'stalk' açıklamasına verdiği cevapla gündeme gelen başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu, bu kez derin bacak dekolteli bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun "Marstan geliyorum" notuyla yaptığı paylaşımına 434 binin üzerinde beğeni geldi. İddialı pozlarıyla takipçilerinden tam not alan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Güzelliğin bizi bizden alıyor Serenay hanım

- Zaten böyle bir kadının dünyadan olması saçmaydı

- Çok güzelsin bayılıyorum sana nazar değmesin

- Neden bu kadar güzelsin seni çok seviyorum

- Yaa sen napıyosun bu nasıl siyahla bir bütünlük bayılıyorum be

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:56 
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