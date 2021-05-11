Güzel oyuncu Tuvana Türkay aslında kimdir?
11.05.2021 13:28
Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve şu sıralarda Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol alan Tuvana Türkay'ın, küçük yaşta babasıyla yaşadığı problemler nedeniyle yaptığı hataları ve hayatının dönüm noktalarını sizler için anlattık. İşte şarkıcılıktan oyunculuğa birçok yeteneği olan Türkay'ın özel hayatıyla ilgili tüm merak edilenler...
Rol aldığı her projedeki başarısıyla ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Tuvana Türkay, şimdilerde Star TV'nin dikkat çeken dizisi Kağıt Ev'de tuttuğunu koparan Azra'yı canlandırıyor. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise Tuvana Türkay'ın çocuk yaşta yaşadığı olayları ve bilinmeyen hayatı anlatıldı.
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