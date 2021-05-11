Güzel oyuncu Tuvana Türkay aslında kimdir?

Rol aldığı her projedeki başarısıyla ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Tuvana Türkay, şimdilerde Star TV'nin dikkat çeken dizisi Kağıt Ev'de tuttuğunu koparan Azra'yı canlandırıyor. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise Tuvana Türkay'ın çocuk yaşta yaşadığı olayları ve bilinmeyen hayatı anlatıldı.