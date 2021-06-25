Güzel oyuncunun bilinmeyen hastalığı! Sevenlerini üzdü

Öğle saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen güzel oyuncu, derin dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu "Zor şartlarda çekilen, yorucu bir diziden çıktım. Onun için şu anda tatil modundayım, dinlenmem lazım." dedi.

"HEM KAFA DİNLİYORUM HEM DE SENARYO OKUYORUM"

Kaya, "Yeni sezonda kesinleşen bir projeniz var mı? sorusuna ise, "Dijital ve televizyon dizisi olarak gelen 1-2 teklif var ama acele etmiyorum. Tatil yapıp dinlenirken bir yandan da hikayeleri okuyorum ama kesinleşen bir proje yok." dedi.

VERTİGO HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR

Seray Kaya'nın bir süredir vertigo hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır.

VERTİGO ÖMÜR BOYU SÜRER Mİ?

Meniere gibi iç kulak basıncındaki artışın neden olduğu Vertigo hayat boyu sürer. Tedavisi atakların tedavisi ve önlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Başarı oranı yüksektir.