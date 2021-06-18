Güzel oyuncuya küfür ettiler! Neye uğradığını şaşırdı

Sezon finali yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, bir süre önce değişiklik yapıp saçlarının bir bölümünü yeşile boyattı.

31 yaşındaki oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçilerinin övgüsünü alan Abdullah, bir takipçi yüzünden çok üzüldü.

FARAH'I ŞOK EDEN KÜFÜR!

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeşil saç ne Zeynep, iyice b...k gibi olmuşsun" şeklinde yorum yaptı.

Söz konusu mesaj, kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Bu durum, Farah Zeynep Abdullah'ı sinirlendirdi.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Tepki çeken yorum sonrası savcılığa başvuruda bulunan ünlü oyuncu, yazılan mesajlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürdü.

Kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını isteyen Farah Zeynep Abdullah'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.