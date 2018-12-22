Güzel Sanatçı Merve Özbey, Kıyafetinin Fiyatı: 20 Bin !
1 saat önce
Güzel sanatçı Merve Özbey, 31 Aralık akşamı Gece Nakkaştepe'de sahne alacak.
Eğlenceli saatlerin yaşanacağı gecede sevilen sanatçı Fettah Can da performansıyla sahne de olacak. 31 aralık akşamı saatler 23:30'u gösterdiğinde sahneye çıkacak olan Merve Özbey yılbaşı gecesi için özel hazırlıklar yapıyor.
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Geceye özel oluşturduğu orkestra ekibiyle, türküden arabeske, poptan sanat müziğine kadar farklı tarzlardan oluşan bir repertuvar hazırlayan Özbey, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Güzel sanatçı bu özel gecede güzelliği ve şıklığı ile gözlere de hitap edecek.
Özbey 31 Aralık akşamı için ünlü mayo tasarımcısı Cihan Nacar'ın imzasını taşıyan bir mayo elbise ile sahne alacak. Bu özel kıyafetin fiyatı ise 20 Bin TL...
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:46 Kaynak: Bültenler
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