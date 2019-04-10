Son Dakika Haberleri: Güzel Sanatlar Fakültesinden Haute Couture Make-Up Workshop

Güzel Sanatlar Fakültesinden Haute Couture Make-Up Workshop

20 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Ebru Çoruh, Doç. Dr. Nazan Kalebek, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Özdemir ve Öğretim Görevlisi Tuğba Öztürk'ün katkılarıyla Haute Couture Make-Up Workshop gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesinden Haute Couture Make-Up Workshop, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Ebru Çoruh, Doç. Dr. Nazan Kalebek, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Özdemir ve Öğretim Görevlisi Tuğba Öztürk'ün katkılarıyla Haute Couture Make- Up Workshop gerçekleştirildi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, yüz anatomisi, renk yapısına göre kişiye özel makyaj olarak tanımlanan, Haute Couture Make-Up'ın Türkiye'deki önemli isimleri arasında yer alan Neslihan Paker ve Serap Saydam'ın katılımlarıyla yapıldı. Birçok tanınmış kozmetik firmasında çalıştıktan sonra kendi adına işyeri açan ve Haute Couture Make-Up'ın daha önce Türkiye'de öncülüğünü yapan Neslihan Paker, workshop kapsamında, kozmetik sektörünün yeriyle ilgili bilgi verdi. Dört yüzden fazla reklam filmi, on beş dizi ve sinema setinde makyaj uzmanı olarak görev yapan ve pek çok ünlü sanatçının makyajını yapan Paker, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine "İleri Makyaj Teknikleri" konusunda bilgi verdikten sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Makyaj Uzmanı Serap Saydam, workshopta yaptığı konuşmada katılımcılara kişiye özel makyaj, karakter makyajı ve yılın trend makyajı hakkında bilgi verdi. Workshop, Saydam'ın katılımcılar arasından seçilen iki öğrenciye örnek makyaj yapmasıyla sona erdi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:33 Kaynak: İHA
Tuğba Öztürk, Makyaj, Up, Güncel
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