Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor - Son Dakika
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Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor

06.05.2022 11:30
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümlerinin açılacağını, ders çizelgelerinin 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümlerinin açılacağını, ders çizelgelerinin 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak ve bu alanda nitelikli insan yetiştirmek için faaliyet gösteren resmi güzel sanatlar liselerinde artık tiyatro eğitimi de verileceği kaydedildi. Açıklamada, "Bazı özel Güzel Sanatlar Liseleri'nin bünyesinde bulunan tiyatro bölümlerinin resmi Güzel Sanatlar Liseleri'nde de yer alması, bu alandaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesini sağlamış olacak. Bu kapsamda, tiyatro bölümü için haftalık ders çizelgesi taslağı oluşturuldu. Çizelgede yer alan dersler, yükseköğretimle uyumları göz önünde bulundurularak belirlendi. Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde verilen sanat eğitiminin kapsamını genişletecek olan tiyatro bölümlerine ait ders çizelgesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlayacak" denildi.


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Kaynak: DHA

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