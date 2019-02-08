Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Sınıfları Renklendirdi
1 saat önce
Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, toplumsal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin sınıflarını renklendirdi.
Safranbolu
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, toplumsal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin sınıflarını renklendirdi.
Yarı yıl tatili kapsamında kolları sıvayan liseli öğrenciler, Zatiağar İlköğretim okulunun 1. sınıflarında okuyan minik öğrenciler için sürpriz yaparak sınıfları renklendirdi. Sınıf duvarlarını yaptıkları resimlerle renklendiren liseli öğrenciler, 15 günlük yarı yıl tatili kapsamında yaptıkları çalışma birinci sınıf öğrencileri tarafından heyecanla karşılandı. Minik öğrencilerin teşekkür ettiği liseli öğrenciler bu tür çalışmaları diğer okullara da uygulayacaklarını ifade ettiler. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:35 Kaynak: İHA
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