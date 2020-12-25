Güzel sanatlar öğrencilerinin fırçalarından "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve Karabağ Zaferi" - Son Dakika

Güzel sanatlar öğrencilerinin fırçalarından "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve Karabağ Zaferi"

25.12.2020 11:03
Güzel sanatlar öğrencilerinin fırçalarından

Bursa'nın proje okullarından Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde edilen zaferi resmetti.

Bursa'nın proje okullarından Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde edilen zaferi resmetti.

Resim Bölümünden 120 öğrenci, öğretmenleri Nagihan Ergiyen, Serap Çalkı Uçar, Elif Kocaağa Ataman, Serpil Türk, Gürcan Özdemir, Hilal Sakin ve Kubilay Uzar yönetimindeki proje kapsamında birer resim çizdi. Bu resimler arasından seçilen 55'i sergilenecek.

Okul müdürü Remzi Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'nden dolayı Azerbaycan'ın yanında yer aldıklarını ifade etmek için iki milletin kardeşliğini yansıtan resim sergisi açma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Resimleri, Tayyare Kültür Merkezi'nde sergileyeceklerini belirten Ayaz, şöyle dedi:

"Biz topla tüfekle değil, kalemle, boyayla, fırçayla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olalım istedik. Herkesin yüz yüze gelmeye imtina ettiği bir dönemde öğretmen arkadaşlarımız sürekli okula gelip giderek, öğrencilerimizle irtibata geçerek, onların çalışmalarını değerlendirerek bu anlamda ciddi fedakarca bir çalışma yaptılar. Bu konuda emek harcayan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı sergimize bekliyoruz."

Okulun Resim Bölümü öğretmenlerinden Serap Çalkı Uçar, kardeş ülke Azerbaycan'a destek olmak amacıyla öğrencilerin duygularını resmettiklerini anlattı.

Özellikle sivillere karşı Ermenistan'ın saldırılarına çok üzüldüklerini dile getiren Uçar, "Birlik ve beraberlik anlayışıyla çok güzel bir iş başardık. Kardeşlik, dostluk, birliktelik ruhunu yansıtan sergi oluşturduk. Dileğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizin de bu sergiyi görmesi." dedi.

Uçar, bölüm olarak ulusal ve yerel yarışmalar da düzenlediklerini, farklı konularda resim sergisi çalışmalarının olduğunu ifade etti.

Resim çizmeden önce araştırma yaptılar

Projeye katılan öğrencilerden Esra Taşdemir, duygusunu ve gözyaşlarını çizgisine yansıtmaya çalıştığını, bir portreyle sergiye destek verdiğini belirtti.

Çizdiği resimde iki ülke bayrağının yan yana dalgalandığını anlatan Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz aynı duyguları hissediyoruz. Hissettiklerimi insanların gözüne çarpıp onlara bir şey ifade edecek şekilde çizdim. Resmimde bir savaş alanı görmek istemedim, insanın yüzüne yansıyan o hissi görmek istedim ve erkek figürün gözlerine savaşın yorgunluğunu, yıpratıcılığını çizdim."

Egehan Cansever ise kara kalem tekniğiyle resmini çizdiğini, savaş alanlarındaki negatifliği değil koruyucu bir melek üzerinden pozitif bir duyguyu yansıtmaya çalıştığını dile getirdi.

Resim çizerken çok fazla araştırma yaptığını anlatan Sudenur Sağdıç, "Araştırdığım zaman kardeşliğimizin daha derinlerde olduğunu gördüm. Savaşın herkesin üstünde kötü etkilerinin olduğunu farkındayız. Bunu resmimde yansıtmak yerine daha çok barışı temsil eden bir şey resim çizdim. Okul bize resim konusunda çok fazla imkan sunuyor, bundan da çok memnunum." dedi.

Sıla Kar, Türkiye ve Azerbaycan'ın kültürel giysilerini araştırarak resim yapma aşamasına geçtiğini aktardı.

Resminde çizdiği figürlere kültürel giysileri giydirdiğini dile getiren Kar, "Figürlerimi el ele tutuşturdum. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu, kültürlerimizin çok benzediğini göstermek istedim. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz." ifadesini kullandı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde 28 Aralık'ta izlenime sunulacak sergi iki hafta açık kalacak.

Azerbaycan, Türkiye, Karabağ, Resim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Güzel sanatlar öğrencilerinin fırçalarından 'Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve Karabağ Zaferi' - Son Dakika


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