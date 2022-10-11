GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİSİ AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİSİ AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

11.10.2022 23:40

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ayça Gökdeniz (20) geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ayça Gökdeniz (20) geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti. Ayça, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Lisans 1 öğrencisi Ayça Gökdeniz, dün ailesini ziyaret etmek için geldiği Bursa'nın Karacabey ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Müziğe, Bursa'nın Karacabey ilçesinde eğitim gördüğü Ulubatlı Hasan İlkokulu'nun kömürlüğünde kurulan Barış İçin Müzik Vakfı bünyesinde akordiyon çalarak başlayan ve sonrasında çello ile müzik hayatına devam eden Gökdeniz, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda eğitim hayatına devam etti. Ayça Gökdeniz Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışmasında, Yaylı Enstrümanlar 15 Yaş Kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Ayça'nın ölüm haberini duyuran Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Orkestramızın 2018-2019-2020 kadrolarında yer alan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi, sevgili müzisyen dostumuz Ayça Gökdeniz'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve tüm Tugfo ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. TOPRAĞA VERİLDİ

Ayça Gökdeniz için bugün Karacabey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden baba Gezgin Gökdeniz güçlükle ayakta dururken, Ayça Gökdeniz, Saadet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Karacabey, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİSİ AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİSİ AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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