Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Son Dakika

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
03.07.2021 03:06
24 İş Günü26. 07. 2021 - 26. 08. 2021Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. ve 6. Yarıyıl Sonunda Yapılması Gereken Zorunlu Stajların Yapılacağı Yer ve Süreleri4. Yarıyıl Stajı6. Yarıyıl StajıYapılacak Yerler: Fidanlıklar Yapılacak Yerler: BürolarSüresi: 20 İş Günü Süresi: 20 İş GünüTarih: 26. 07. 2021 - 20.
24 İş Günü26. 07. 2021 - 26. 08. 2021Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. ve 6. Yarıyıl Sonunda Yapılması Gereken Zorunlu Stajların Yapılacağı Yer ve Süreleri4. Yarıyıl Stajı6. Yarıyıl StajıYapılacak Yerler: Fidanlıklar Yapılacak Yerler: BürolarSüresi: 20 İş Günü Süresi: 20 İş GünüTarih: 26. 07. 2021 - 20. 08. 2021 Tarih: 26. 07. 2021 - 20. 08. 2021Stajlarını yüz yüze yapacak öğrenciler, fakültemiz web sayfasında mevcut bulunan tüm staj başvuru belgelerini 02. 07. 2021 tarihine kadar tamamlamak ve gerekli yerlere teslim etmek (mail yolu ile veya şahsen) zorundadır.
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