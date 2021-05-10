Güzel sunucu ve model Çağla Şikel, elini kırdı

Instagram hesabını aktif kullanan ve sık sık spor yaptığı anları yayınlayan manken Çağla Şıkel, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü.

Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel, annesi Asuman Şıkel'in Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Yayınladığı fotoğrafla elini kırdığını açıklayan ünlü manken, "O benim annem. Ben de onun 42'sinde yaramaz kızı. Az elimi kırdım ama iyiyim" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Sağlık durumuyla ilgili bilgi de veren Çağla Şıkel, iyi olduğunu söyledi. Şıkel'in paylaşımına takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.