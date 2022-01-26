"Güzel ve Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri" sahiplerini bulacak - Son Dakika

Görsel ve işitsel medya alanında Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Güzel ve Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri", yarın verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ödül töreni, saat 19.00'da TRT 2'den canlı yayınla ekrana gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Dünya Dili Türkçe" seferberliğinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türk Dil Kurumunun ilan ettiği "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında düzenlenen ödüller, yayıncılık alanında çeşitli kategorilerde verilecek.

Yarışmaya katılmak üzere yayıncılardan gelen yapım önerileri, Türkçe konusundaki uzman isimlerin yer aldığı seçici kurul tarafından incelendi. Türkçeyi güzel ve doğru kullanan yapımlar belirlendikten sonra, ödül alacak yapımlar seçici kurul tarafından belirlendi.

Ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek.