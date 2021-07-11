GÜZEL YARINLAR İÇİN EL BİRLİĞİYLE HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ - Son Dakika

İLÇEMİZİ GÜZEL YARINLARA KAVUŞMASI İÇİN EL BİRLİĞİYLE HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

BAŞKAN DEMİRTAŞ 4. HAT ŞOFÖRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ilçede kent ulaşımını sağlayan 4. Hat dolmuş şoförleri ile bir araya geldi. Başkan Demirtaş, "İlçemizi güzel yarınlara kavuşması için el birliği içinde hep birlikte çalışacağız" dedi.

Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki toplanma yerinde 4. Hat dolmuş hattı şoförlerine ziyaret eden Başkan Demirtaş, şoförlerin sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinledi, yapılan çalışmaları anlattı. Yolcu taşımacılığının en zor mesleklerden biri olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ; "Dolmuş şoförlerimiz ilçemizde şehir içi ulaşımına çok büyük katkı sağlıyor. Vatandaşların gidecekleri yerlere güvenli bir şekilde ulaştırılması gibi ciddi bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Sorunları dinlemek ve daha iyi hizmet için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla sizlerin ziyaretine geldim. İlçemizin kalkınmasında, halkımızla, esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek gruplarıyla sürekli fikir alış verişinde bulunup, sorunları daha hızlı ve verimli bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. İlçemizin daha güzel ve refah düzeyi yüksek bir şehir olması için hep birlikte çalışacağız" dedi.

"Başkan Demirtaş'a başarılar diledi"

İlkadım Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen 4 Hat Başkanı Hikmet Baş, " Şoför esnafları olarak biz bu pandemi süresince ilçemize ve tüm esnaf odalarına verdiğiniz destek ve yardımlar için şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz ve çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi.