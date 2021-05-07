Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu - Son Dakika

Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu

07.05.2021 10:18

Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu Ailesinin kulakları için kampanya başlattığı Mustafa Efe ilk kulağına kavuştu Minik Efe, kulaklarına kavuşmanın mutluluğunu aynanın karşısında yaşadı Nevşehir'de yaşayan 5 yaşındaki Mustafa Efe Özcan, kulak kanalı, kulak deliği...

Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu

Ailesinin kulakları için kampanya başlattığı Mustafa Efe ilk kulağına kavuştu

Minik Efe, kulaklarına kavuşmanın mutluluğunu aynanın karşısında yaşadı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaşayan 5 yaşındaki Mustafa Efe Özcan, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlatan ailenin yardım çağrısına sessiz kalmayan yardımseverler sayesinde minik Efe, ABD'de yapılan başarılı bir operasyon sonrasında bir kulağına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

5 yaşındaki Mustafa Efe Özcan'ın ailesi, kulakları olmayan çocuklarının ABD'de tedavi olabilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Mustafa Efe Özcan'ın iki kulağına kavuşması için 174 bin dolara ihtiyaç olduğunun açıklanmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinden Mustafa Efe için destek yağdı. Mustafa Efe, ABD'de yapılan başarılı operasyon sonrasında bir kulağına kavuştu. Mustafa Efe kulağına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söylerken, baba Aşir Özcan da "Çok şükür ameliyat başarılı geçti" dedi. Özcan, "ABD'de 8 saat süren ameliyat sağlıklı bir şekilde bitti. Şu an gayet işitmesi güzel ve artık cihaz kullanmıyoruz. İkinci kulak ameliyatımız kasım ayında olacak. Sosyal medya hesaplarından başlatmış olduğumuz kampanyamız tamamlandı. Maddi, manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Anne Funda Özcan ise açıklamasında, "Türkiye'nin her yerinden bizlere maddi, manevi destek veren güzel yürekli insanlara teşekkür ederim" dedi. Anne Özcan, "Mustafa Efe ameliyattan 15 gün geçmesinin ardından ilk kulağını görebildi. 15 günün sonunda aynada kulağına baktığında kafasını sallayarak kulağı düşecek mi kalacak mı diye baktı. O bizi hem mutlu etti hem de üzmüştü. Şu an iki kulağımızın da kampanyası tamamlandı. İkinci ameliyatımız da kasım ayında olacak. Bizi tanıyan tanımayan, sadece Mustafa'nın fotoğrafına bakarak bize çok güzel mesajlar atan, arayan soran, maddi manevi her şekilde yanımızda olan Türkiye'nin her yerindeki tüm güzel yürekli insanlara çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu
Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu
Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu
Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Efe, Nevşehir, Medya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu - Son Dakika


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