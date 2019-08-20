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Güzelbağ'a yeni park geliyor

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Güzelbağ Mahallesi'nde yaklaşık 6 dönümlük bir alanı kapsayan yeni bir park çalışmasına başladı.

Güzelbağ'a yeni park geliyor, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, Güzelbağ Mahallesi'nde yaklaşık 6 dönümlük bir alanı kapsayan yeni bir park çalışmasına başladı. İçinden küçük bir sulama kanalı da geçen alan, farklı bir peyzaj tasarımına sahip olacak.

Muratpaşa Belediyesi, 4 bin 316 nüfusu bulunan Güzelbağ Mahallesi'nde 6 dönümlük bir alanı kapsayan alanda yeni bir park daha yapıyor. Mahallede yerleşimin yoğun olduğu siteler bölgesinin merkezinde, 2695 ve 2693 sokaklar kesişiminde bulunan alanda çalışmalar başladı. Park alanı tel örgülerle çevrilirken, iş makineleri de çalışmaya başladı. Park, tamamlandığında çocuk oyun gruplarına, spor aletlerine ve dinlenme alanlarına sahip olacak. Bununla birlikte alanının içinden geçen sulama kanalı ise peyzajda farklı bir tasarımla yeniden değerlendirilecek. Sulama kanalı boyunca yer alan yeşil dokunun korunacağı çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. - ANTALYA
Muratpaşa, Güzelbağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
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