Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, görevde geçen 13 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, görevde bulunduğu 13 yılda yapılan çalışmaları anlattı.

İlçedeki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen İnce, 2009 yılından bu yana halkın desteğiyle belediye başkanı seçildiğini söyledi.

Güzelbahçe'de birçok ilke imza attıklarını dile getiren İnce, "Güzelbahçe'ye balıkçı barınağını başardık. En büyük katkıyı veren Binali Yıldırım'ın katkıları çok fazladır. Teşekkür ediyorum. Otobanın ücretsiz olmasına yıllardır uğraşılıyordu. Ama gerçekleştirmek bize nasip oldu. Çünkü uzlaşarak bunları yaptık. Hem önceki dönem büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ve hem de şimdiki büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum." dedi.

İnce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele verdiklerini anlattı.

Güzelbahçe'de eğitim alanlarının her geçen gün arttığını dile getiren İnce, "Israrlarımızla Güzelbahçe'de bir üniversite planı yapıldı. Kabaca 200 dönümde planlandı. Toplam 1 milyon 300 bin metrekarelik alan daha var. Ekonomi Üniversitesinin projesini özlemle bekliyoruz. Hemen ekip kuracağız. Üniversitenin olduğu yerde biz bilim müzesi yapacağız. İlk inşaatı yapacak Ekonomi Üniversitesi ile de ortak çalışma yapacağız." diye konuştu.

İnce, 2024 yılındaki yerel seçimlerde yeniden adaylık konusunda kararın halk ve partisinin genel merkezinde olduğunu sözlerine ekledi.