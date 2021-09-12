Güzelbahçe'de İlkay Akkaya Rüzgârı - Son Dakika
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Güzelbahçe'de İlkay Akkaya Rüzgârı

12.09.2021 03:49
Güzelbahçe'de İlkay Akkaya Rüzgârı

Güzelbahçe'de İlkay Akkaya Rüzgarı11 Eylül Güzelbahçe'nin Kurtuluşu programı kapsamında İlkay Akkaya Güzelbahçelilere muhteşem bir gece yaşattı.

Güzelbahçe'de İlkay Akkaya Rüzgarı

11 Eylül Güzelbahçe'nin Kurtuluşu programı kapsamında İlkay Akkaya Güzelbahçelilere muhteşem bir gece yaşattı.

Konsere Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İl Saymanı Leman Tunus, CHP İl Sekreteri Fulya Alçay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 'Sustum, Şifa İstemem Balından, Kime Kin Ettin, Ah Sensiz, Piraye' gibi bir birinden güzel şarkıları seslendiren sanatçıya vatandaşlar zaman zaman eşlik etti. Hareketli parçalarda vatandaşlar halay çekerek eşlik etti.

'Kurtuluş günümüz kutlu olsun'

Konser sonunda sanatçı İlkay Akkaya'ya teşekkür edip çiçek veren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Bizim için 11 Eylül kurtuluş ve kuruluşun tarihi. Bugünlerin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. O günlerden beri 99 yıldır değişmeyen tek şey Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ezeli ve ebedi liderimiz olduğudur. Sanatsız bir dünya olamaz. Biz de 29 Ağustosta başlatmış olduğumuz, Zafer, Kurtuluş ve Kuruluş konserlerimiz de birbirinden değerli sanatçılarımızla sizleri buluşturduk. Bugün son konserimizi Güzelbahçe'mizin kurtuluş günüyle tamamlamış olduk. Artık İzmirli olan komşu ilçemiz Seferihisar'da yaşayan sanatçımız İlkay Akkaya bizlere muhteşem bir Kurtuluş günü yaşattı. Bir arada olmayı birlikte etkinliklerde keyifli vakit geçirmeyi çok özlemiştik. Ezginin Günlüğü Grubu, Hemşehrimiz Onur Akın, yerel sanatçılarımız, Devrim Seyrek, Korhan Özgören, Emre Çamtepe ve İlkay Akkaya ile konserlerimiz son buldu. Önümüzdeki etkinliklerde buluşmak ümidiyle. Tüm sanatçılarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Son olarak 'Çav Bella' yı söyleyen sanatçıya tüm izleyiciler ayakta eşlik ederek söyledi.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Güzelbahçe'de İlkay Akkaya Rüzgârı - Son Dakika


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