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Güzelbahçe'ye "Yaşayan Park" Geliyor - Son Dakika

Güzelbahçe'ye "Yaşayan Park" Geliyor

04.07.2021 11:07
Güzelbahçe'ye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim kampanyasında söz verdiği İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşeceği "Yaşayan Parklar" bir bir yaşama geçiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim kampanyasında söz verdiği İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşeceği "Yaşayan Parklar" bir bir yaşama geçiriliyor. Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde 57 hektarlık alanda ekoloji öncelikli bir ortak yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Projeyle birlikte Avrupa'nın en geniş ve etkili ağı olma özelliğine sahip Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası Ağı'na üyelik için ilk adımı atıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında bulunan kentte 2, 5 milyon m² yeni yeşil alan yaratma hedefi doğrultusunda "35 Yaşayan Park" projesinin önemli halkalarından biri hayata geçiyor. Güzelbahçe Yelki'de kurulacak Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı için çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerinde ve katılımcı bir anlayışla sivil toplum örgütleri, yöre halkı, uzmanlar, ekolojistler ve çobanlarla bölgeye giderek atölye çalışması yaptı. İki gün boyunca katılımcılar yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirledi. Atölye, üretim ve tasarım çalışmaları 7 aylık proje çalışması süresince devam edecek ardından park ziyaretçilere açılacak.

Yaşayan parklar il geneline yayılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğaya dair politikalar üretmenin ve uygulamanın yerel yönetimlerin asli görevlerinden biri olduğunu belirterek, seçim döneminde de söz verdikleri üzere "Yaşayan Parklar" adını verdikleri çok özel 35 parkı kente kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Yaşayan Parkları şehrin çeperindeki Meles Vadisi, Gediz Deltası, Yamanlar Dağı, Flamingo Doğa Parkı ve Yarımada'da Olivelo Alanı'ndan başlamak üzere tüm il geneline yayacaklarını ifade eden Soyer, "Bu alanlardaki sürdürülebilir ve bütüncül planlama yaklaşımımız, kır ile kentin kopmaya başlayan binlerce yıllık ilişkisini ve ekosistem bütünlüğünü şehrimizde yeniden inşa etmemizi sağlıyor. Parçası olduğumuz doğanın korunması, kaynakların düzenli kullanımını, enerji tasarrufunu ve çevreyi kirleten karbon yükünü azaltmayı gerektiriyor. Olivelo Ekolojik Doğal Yaşam Parkı da kadim üretim havzalarını koruyan, ortak yaşam odaklı, doğadan öğrenmeyi benimseyen, yerel hafızanın aktarımını önemseyen bütüncül bir bakışın ürünü" dedi. Soyer, projeyle birlikte Avrupa'nın en geniş ve etkili ağı olma özelliğine sahip Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası Ağı'na üyelik için ilk adımı attıklarını da sözlerine ekledi.

Gezi ve bisiklet rotası

İzMiras gezi rotasında kurulacak 35 Yaşayan Park için Gediz Deltası, Yamanlar Dağı, Flamingo Doğa Parkı, Meles Vadisi gibi birçok farklı alan belirleyen ve her bir alanın planlama çalışmalarını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Olivelo Ekolojik Doğal Yaşam Parkı projesi kapsamında Güzelbahçe Yelki'de 57 hektarlık özel alanın doğal dokusunu koruyacak, bölgenin kültürel ve doğal mirası niteliğindeki zeytin konusunda (Delice Zeytini) farkındalık yaratacak ve bölgeyi Avrupa Bisiklet Yolları Ağı (EuroVelo) ile birleştirerek önemli bir bisiklet istasyonu haline getirecek. Alanda düzenlenecek atölyeler ile bölge üretim, ekonomi, ekolojik değerler ve yaşam pratikleri açısından kent kültürüne önemli katkılar sunacak. Projenin önemli hedefi yerinde, katılımcı ve paylaşımcı süreç ile birlikte sürdürülebilir, ekolojik, az müdahale ederek ve çok koruyarak bölgenin doğal değerleri için farkındalık yaratmak olarak belirlendi. Bu alanda çoğu zeytin olmak üzere toplamda 11 bin 720 ahlat, menengiç, Anadolu Palamut Meşesi ve kızılçamdan bulunuyor.

Tasarım ulusal yarışma ile belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Olivelo Ekolojik Ortak Yaşam Alanı projesi için 2019 yılında tasarım yarışması açtı. 43 ekibin katıldığı yarışmada jüri değerlendirmeleri sonucunda Mimar Ömer Selçuk Baz, Mimar Doğu Kaptan, Peyzaj Mimarı Zeynep Hagür Sorguç ve Peyzaj Mimarı Ata Turak'tan oluşan ekip birincilik ödülünü kazandı. Ekibin yarışma için önerdiği projenin temelinde alanın doğal dokusunu, kurgusunu korumak, geliştirmek ve alandaki insan varlığını geçici bir ziyaretçi, bir gözlemci olacağı noktasında sınırlı tutmak yatıyor.

Güzelbahçe'ye Yaşayan Park Geliyor

Tunç Soyer, Güzelbahçe, Bisiklet, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Güzelbahçe'ye 'Yaşayan Park' Geliyor - Son Dakika


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