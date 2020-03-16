Güzelçamlı'daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Güzelçamlı'daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesinde meydana gelen olayda, bir kişi sırtından bıçaklanarak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:03 Kaynak: İHA
Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesinde meydana gelen olayda, bir kişi sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Güzelçamlı da dün gece 22.30 da meydana gelen olayda 46 yaşındaki İbrahim Hışıl bıçaklanmış olarak sokak ortasında bulundu. Hayatını kaybeden İbrahim Hışıl (46) Kuşadası. devlet hastanesi morguna kaldırıldı. soruşturma başlatan jandarma ekipleri cinayetle ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı. - AYDIN
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