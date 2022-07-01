Kente bağlı Güzelçamlı Mahallesi sahilinde hareketsiz bir erkek cesedinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre cesedin, mülteci olduğu ve boğularak öldüğü düşünülüyor. Cenaze Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güzelçamlı, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Güzelçamlı sahilde mülteci cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.