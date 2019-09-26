Güzelçamlı'ya 200 bin metrekare yol yapıldı

Kuşadası Belediyesi ilçenin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yaz sezonu boyunca parke taşı döşeme ve sıcak asfalt döküm işlerine ağırlık veren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Güzelçamlı Mahallesi'nde yaklaşık 200 bin metre kare yola sathi asfalt kaplama işine başladı.



Kuşadası Belediyesi, ilçede uzun yıllardır bakım görmeyen birçok yolunun yapım ve onarımı işlerini yapmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Güzelçamlı Mahallesi Şehit Sunay Civan Caddesi, 166, 169, 137, 146, 148 ve 150'nci sokaklarda sathi kaplama işlemini tamamlayan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 171, 172, 174 ile 176'ncı sokaklara astar dökme işlemine başladı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri yol yapım çalışmalarının Güzelçamlı Mahallesi'nde planlanan 11 sokağın ardından mahallenin farklı bölgelerinde devam edeceğini bildirildi.



"yapılmayan yol, girilmeyen sokak bırakmayacağız"



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaz sezonu boyunca ilçe genelinde uzun yıllardır girilmeyen birçok cadde ve sokakta yol yapım çalışması yaptıklarını belirterek "Görevde olduğumuz sürece önceliğimiz vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek olacak. İlçemizde uzun yıllardır hizmet görmeyen mahalleler var. Yollarımız genel olarak kötü. Yaz sezonu başından bu güne kadar bu yarayı biraz olsun kapatmaya çalıştık. Uzun yıllardır girilmeyen cadde ve sokaklarda yol yapım çalışması yaptık. Güzelçamlı Mahallesi de yol sorunu yaşayan bölgelerimizin başında geliyordu. 115 bin metre kare sathi kaplama yol yapım çalışması olarak girdiğimiz iş bugün 200 bin metre kareye çıktı. Bu yolların hepsini en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - AYDIN