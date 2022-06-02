Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu - Son Dakika
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Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu

02.06.2022 11:46

Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde erkek cesedi bulundu Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde su içinde erkek cesedi bulundu.

Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu

BARTIN - Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde erkek cesedi bulundu

Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde su içinde erkek cesedi bulundu. Güzelcehisar lav sütunları seyir terasında yürüyüş yapan bir vatandaş deniz yüzeyinde kayalıklara yakın bir noktada ceset olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 29 yaşındaki Çağlar Aydoğan olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilen olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracına alınan Aydoğan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yürüyüşe çıktığında cesedi fark edip Jandarmaya haber veren Tolga Kaplan, "Sabah 7-8 civarı yürüyüşe gelmiştim. Kayalığın kenarındaydı. Jandarmaya haber verdim geldiler. Üzerinde siyah kıyafetleri vardı. Sırt çantası var, bel çantası var" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu
Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu
Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu
Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu
Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu

YORUMLAR
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Rusya: 'Azovstal fabrikasındaki aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cesedi bulundu' Rusya: 'Azovstal fabrikasındaki aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cesedi bulundu' Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güzelcehisar sahilinde ceset bulundu - Son Dakika


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