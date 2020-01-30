Güzeldere Şelalesi yolu yenileniyor - Son Dakika
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Güzeldere Şelalesi yolu yenileniyor

6 saat önce

Düzce Valiliği tarafından Gölormanı Köyü-Güzeldere Şelalesi arasında bulunan turizm yolunda, yenileme ve genişletme çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Güzeldere Şelalesi yolu yenileniyor, System.String[]

Düzce Valiliği tarafından Gölormanı Köyü- Güzeldere Şelalesi arasında bulunan turizm yolunda, yenileme ve genişletme çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı koordinasyonunda, İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçeye bağlı Gölormanı Köyü-Güzeldere Şelalesi arasında bulunan ve toplam uzunluğu 5 bin 880 metre olan turizm yolunda, yenileme ve genişletme çalışmalarına için başlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 300 metresi sıcak asfalt kaplama olan yolun geriye kalan 3 bin 580 metrelik kısmında, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan iş makineleri ile yenileme ve genişletme çalışmalarına devam ettiği kaydedilerek, "Mevcut haliyle trafik yükünü kaldırmayan yolun, ulaşım açısından konforlu hale getirilmesi planlanmıştır. Söz konusu yolda yapılacak olan çalışmaların akabinde, asfalt kaplama işlemi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödenek gelmesini müteakiben, Gölormanı Köyü-Güzeldere Şelalesi yolunda yapılacak olan sıcak asfalt kaplama işlemleri tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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