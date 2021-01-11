Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 25 azaldı - Son Dakika

İzmir'in en önemli barajlarından biri olan Aliağa'nın Güzelhisar Barajı'nda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.29 azaldı. Kuraklık tehdidine karşı yeni yağışlarla barajdaki doluluk oranının yükselmesi bekleniyor.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 72.62 oranında olan doluluk oranına sahip olan Güzelhisar Barajı'nda bu yıl doluluk oranı yüzde 47.18 seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre aktif doluluk oranı yüzde 50'nin altında kalan barajın su seviyesinde ki durum, önümüzdeki yaz ayları için kuraklık tehlikesini akıllara getiriyor. Her geçen gün artan küresel ısınma ve değişen iklim koşulları, yaşanabilecek olası kuraklığın en önemli nedenleri arasında gösterilirken yeni yağışlarla barajın doluluk oranının artması bekleniyor.

Güzelhisar Barajı'nın yanı sıra İzmir'deki diğer barajlarda da durum farklı değil. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemelerde doluluk oranları Tahtalı Barajında yüzde 39.10, Balçova Barajında yüzde 38.63, Gördes Barajında yüzde 3.44, Ürkmez Barajında yüzde 50.95, Güzelhisar Barajında yüzde 47.18, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajında ise yüzde 41.60 olarak ölçüldü.

-İHA-