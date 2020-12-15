Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor - Son Dakika

Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor

15.12.2020 18:32
Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor, System.String[]

İzmir'de Aliağa Belediyesinin, tarihi Güzelhisar Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü Güzelhisar Sosyal Tesislerinin, yeni yılın ilk aylarında hizmete gireceği duyuruldu.

İzmir'de Aliağa Belediyesinin, tarihi Güzelhisar Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü Güzelhisar Sosyal Tesislerinin, yeni yılın ilk aylarında hizmete gireceği duyuruldu.

Aliağa'da, belediyenin tarihi Güzelhisar Mahallesi'nde projelendirdiği Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor. Havası, tarihi mekanları, doğası ve kültürel mirası ile dikkat çeken Güzelhisar Mahallesi'nde hayata geçecek tesis için hummalı bir çalışma yürütülürken, tesis inşaatının yeni yılın ilk aylarında tamamlanması bekleniyor.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü Yalçın Erduran, kaba inşaatın yüzde 70 oranında tamamlandığını belirtti. Erduran, "Hava şartları müsaade ederse önümüzdeki hafta ince işler ve peyzaj çalışmalarına başlayacağız. Çalışmalarımız iş programımız dahilinde uygun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 45 gün sonra ocak ayı sonu itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bugüne kadar restoran ve düğün salonu olarak planladığımız ana binamızın kaba inşaatını tamamlamak üzereyiz. Sıhhi tesisatını ve elektrik altyapısını tamamladık. Mescit binamızın betonarme yapısını ve kaba inşaatını tamamladık. Taş kaplama imalatına başlayacağız. Peyzaj çalışmalarında ise konseptimizin özel yapılarından biri olan ahşap yürüyüş yollarının ana taşıyıcı sistemlerini, temel betonlarını ve kalıp işlemlerini tamamladık. Bu hafta içerisinde yürüyüş yollarının ahşap döşemesine başlayacağız" şeklinde konuştu.

İzmirlilerin doğa içindeki alternatif adresi olacak

Öte yandan, zengin kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip Güzelhisar, günübirlik turizm için gün saymaya başladı. Projenin 2021 yılının ilk aylarında tamamlanmasıyla Güzelhisar'ın, hafta sonu kahvaltısı ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin doğa içindeki adresi olması bekleniyor.

4 bin 860 metrekare olan proje kapsamında, Güzelhisar'ın eşsiz manzarasını izlemek için 410 metrekarelik ahşap seyir terasları da yer alacak. Sosyal tesiste; 550 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafe ve restoran, Güzelhisar Mahallesi yöresel ürün satış stantları, Güzelhisar'ın yöresel lezzetlerinden olan gözleme ve tandırın servis edileceği açık hava pişirme alanları, manzaraya hakim noktalarda yaz-kış kullanıma uygun 180 metrekare açılır-kapanır camekanlar, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği 180 metrekare açık hava çocuk aktivite alanı, özel organizasyonlar için rezervasyon yapılabilecek açılır-kapanır localar, mescit ile otopark alanları yer alacak. - İZMİR

Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor
Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor
Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor
Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor
Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor
Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor

Aliağa Belediyesi, Güzelhisar, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor - Son Dakika


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