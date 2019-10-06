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Güzeller Eskişehir'de yarıştı

1 saat önce

Güzeller Eskişehir'de yarıştı 4. Geleneksel Çoban Festivali'nde binlerce kişi festivale akın etti Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çoban olmazsa et yiyemezsiniz"ESKİŞEHİR - Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir'de düzenlenen 4.

Güzeller Eskişehir'de yarıştı

4. Geleneksel Çoban Festivali'nde binlerce kişi festivale akın etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç,

"Çoban olmazsa et yiyemezsiniz"

ESKİŞEHİR - Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir'de düzenlenen 4. Geleneksel Çoban Festivalinde birbirinden güzel küçükbaş hayvan ve köpekler birinci olmak için kıyasıya yarıştı.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 4. Geleneksel Çoban Festivali Uluönder Kapalı Pazaryerinde düzenlendi. Yerli koyun ırk sergisi, açık arttırma, çoban formu, yerli ırklar ve ıslah formu, koyun güzellik yarışması, köpek güzellik yarışması ve kültür ırkları sergilerinden oluşan etkinliğe Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Eskişehir ve çevre illerden 7'den 70'e birçok vatandaşın katıldığı yarışmalarda dereceye giren hayvanlara ise çeşitli verildi. Aksaray malaklısından kangala kadar birçok cins köpeğin olduğu etkinlikte hayvanların boyutları ise ziyaretçileri şaşırttı.

"Çoban olmazsa et yiyemezsiniz"

Düzenlenen koyun ırkları yarışmasına katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çobanların öneminden bahsederek, "İlk toplantımızda 500 kişi vardı. Geçen sene 8 bin olmuştu, bu sene belki de10 binin üzerinde olacak. Çobanların değerini bilelim. Çoban olmazsa et yiyemezsiniz. Türkiye'ye sesleniyorum et yiyemezsiniz. Onun için çobanlarımız çok değerli. Onlar istediği zaman kız da verin. Çobanların da kız almaya hakkı vardır. Çobanların oyu da herkesin oyuyla eşittir. Onun için sevgili çobanlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Güzeller Eskişehir'de yarıştı

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:36 Kaynak: İHA
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