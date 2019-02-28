Son Dakika Haberleri: Güzeller Güzeli Melike'ye Veda

Güzeller Güzeli Melike'ye Veda

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal son yolculuğuna uğurlandı.

Güzeller Güzeli Melike'ye Veda, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre, Zara Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Abdullah- Yurdagül Uysal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Melike Uysal (17) iki gün önce Zara ilçesinde bulunan okulunda düzenlenen voleybol turnuvasında rahatsızlandı. Ambulans ile önce Zara Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen lise öğrencisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan otopsinin ardından Melike'nin cenazesi Merkez Çarşı Cami'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Melike ilçe mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Melike'nin 20 gün önce, kalp rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne anjiyo olup tedavi gördüğü öğrenildi.

(Süheyla Bölükbaşı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:01 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Uysal, voleybol, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liseli Melike, Voleybol Oynarken Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Öldü İzmir Oğlunu Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Aldığı Alkol Nedeniyle Hatırlamadı

Deniz Gezmiş'in 50 Yıl Öncesine Ait Hiç Görülmemiş Fotoğrafları Ortaya Çıktı! Parti Kuracağı Konuşulan Ahmet Davutoğlu'ndan Dikkat Çeken İfadeler: Türkiye İçin Çalışmak Borcumuzdur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 21:15:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güzeller Güzeli Melike'ye Veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]