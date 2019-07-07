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Güzeller, Kapadokya'yı balonla gezdi

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı.

Güzeller, Kapadokya'yı balonla gezdi, System.String[]
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı. 
Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Yarışmada, Japonya'dan Nanami Tomita (26) birinci,  İsrail'i temsil eden Verinıka Zaporozhec (24) ikinci ve ABD'li Senya Papizovska (29) üçüncü oldu. Yarışma sonrası güzeller, Kapadokya turu için sıcak hava balonuna bindi. Güzeller, balonla Kapadokya'yı havadan görme fırsatı buldu. 
Güzellik yarışmanın birincisi Japon Nanami Tomita, "Kapadokya'da olmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir ortam var. Her şey çok güzel. Birinci olmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve sevindim" dedi.
 


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
Kapadokya, Nevşehir, Avanos, Güncel
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