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Güzelleşmek isteyenlerin tercihi Türkiye oluyor

6 saat önce

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Dursun, Türkiye'nin güzellik alanında çok geliştiğini belirterek, "Dünyaya önderlik yapacak düzeye geldik.

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Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Dursun, Türkiye'nin güzellik alanında çok geliştiğini belirterek, "Dünyaya önderlik yapacak düzeye geldik. Özellikle Avrupa'dan çok sayıda hasta, güzellik için Türkiye'ye geliyor." dedi.

Bir kongre için Antalya'ya gelen Dursun, AA muhabirine, güneş yanıklarının, hormonal değişimlerin lekelere neden olduğunu, güneş lekelerinden kurtulmak için kışın da koruyucu kullanmak gerektiğini söyledi.

Lekelerden kurtulmanın, lazer başta olmak üzere farklı yöntemleri bulunduğunu anlatan Dursun, leke tedavilerinin son zamanlarda piyasada çok fazla suistimale uğramaya başladığını dile getirdi.

Dernek olarak bunun üzerine gittiklerini belirten Dursun, yanlış uygulanan leke tedavileri ve kullanılan leke çıkarıcıların ileride cilt kanserleri ya da ciddi alerjik hastalıklara neden olabildiğini ifade etti.

Cildi temiz ve nemli tutmak, güneşten korumak gerektiğini vurgulayan Dursun, tüm ürünlerin doktora danışılarak kullanılmasını tavsiye etti.

Evde uygulanan leke çıkarıcı yöntemlerin de bilimsel dayanağı olmadığını dile getiren Dursun, "Evde kullanılan doğal ürünler ciddi alerjiye neden olabiliyor. Bu alerji sonucunda leke iki kat artabiliyor. Bunlardan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Cildinizi soğuğa karşı koruyun"

Dursun, kışa girerken cildi korumak gerektiğini, soğuğun ve mevsimsel faktörlerin cildi yıprattığını belirtti.

Soğuklarla cilt hastalıklarının da başladığına değinen Dursun, kışın kuruluğa karşı nemlendirici kullanmak gerektiğini, cildi dış etkenlerden korumak için çeşitli bariyer kremler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güzellik alanında önemli işler başardığını belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Türkiye, güzellik alanında çok gelişti, dünyaya önderlik yapacak düzeye geldik. Dünya ülkelerinden, özellikle Avrupa'dan çok sayıda hasta, güzelleşmek için Türkiye'ye geliyor. Ülkemizde güzelleşmek için işlemler daha ucuz, doktorlarımız bu konuda çok iyi eğitim aldıklarından işlemleri başarıyla uygulamaktalar. Hatta yabancı öğretim üyeleri, ülkemize geldiklerinde, yaptıklarımızı görünce çok şaşırıyor. Onlara eğitim de veriyoruz. Özellikle son yıllarda sağlık turizminde de büyük artış kaydettik, bölgenin lideri olduk."

Türkiye, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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