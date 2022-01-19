GÜZELLEŞMENİN SIRLARINI PAYLAŞTILAR - Son Dakika

İSKENDERUN Berberler ve Kuaförler Odası önderliğinde güzellik uzmanlığı ücretsiz bilgi paylaşımı semineri gerçekleştirildi. Güzelliğin sırları ve püf noktaları paylaşıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen eğitim seminerine, 300'den fazla kuaför ve güzellik uzmanı katılım gösterdi. Farklı şehirlerden gelen uzmanlar, katılımcılara cilt bakımında matematiğin önemi, cilt uygulamalarında etken maddelerin ve vitaminlerin etkisi, göz çevresi toparlama kılcal damar giderme, karın çatlakları giderme, microneedling yüz anatomisi, collagen ip protokolü, teorik ve uygulamalı kalıcı makyaj silme eğitimi konularında seminer verdi. İskenderun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nurettin Tabaş, pandemiden dolayı uzun zamandır herhangi bir etkinlik yapamadıklarını söyledi. Tabaş, etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere ve uzman eğitmenlere teşekkür ederek faydalı bir seminer olduğunu belirtti. Uzman eğitmenler Aysun Özdemir, Ceylan Sancar, Başak Tatar, Mine Çelikkaya, Nermin Çelikkaya, Fatmagül Upçin, Nurcan Şahin'e plaket verilirken sponsor firmalara da teşekkür edildi.