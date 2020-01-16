Güzelliğin yanında gelen hastalık risklerine dikkat - Son Dakika

Giderek daha çok rağbet gören kuaför ve güzellik salonlarındaki hastalık risklerine karşı uzmanlardan uyarı geldi. Mikrobiyolog Dr. İpek Ada, talep artışının özellikle metropol şehirlerde her caddede en az bir adet kuaför salonu veya güzellik merkezi açılmasını beraberinde getirdiğini vurguladı.

Altınbaş Üniversitesinden Mikrobiyolog Öğretim Görevlisi Dr. İpek Ada, kadın ve erkek kuaförleri ile güzellik merkezlerine yönelik ilginin giderek arttığına dikkat çekti. Vatandaşları bu tür mekanlardan hizmet alırken dikkatli olmaları konusunda uyaran Dr. İpek Ada, " Kuaför, güzellik salonları ve erkek berberlerinde başta tıraş bıçağı, makas, cımbız, epilasyon iğnesi gibi pek çok delici-kesici aletin yanında cilt ile direkt temas halinde bulunan havlu, tarak, ağda bezi, masaj yağı, epilatör gibi enfeksiyona yol açabilecek pek çok ürün ve ekipman bulunuyor. Dolayısıyla bu ortamlar ciddi enfektif alanlardır" dedi.

HEM ÇALIŞAN HEM MÜŞTERİ RİSK ALTINDA

Kuaför ve güzellik merkezlerinde kullanılan tarak ve havlular üzerinden, kişiden kişiye baş biti, uyuz, saç kıran, impetigo ve dermatit enfeksiyonları gibi pek çok bakteriyel, viral enfeksiyonlar ve mantar enfeksiyonları geçebildiğini anlatan Dr. İpek Ada, "Hijyene dikkat edilmezse bu alanlar, mikroorganizma yuvaları olabiliyor. Dolayısıyla söz konusu alanlarda çalışanlarla müşterilerin enfeksiyon kapma riskleri çok yüksek" diye konuştu.

DELİCİ KESİCİ ALETLER AIDS BULAŞTIRABİLİR

Dr. İpek Ada, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan delici kesici aletlerin insandan insana kan ve vücut sıvılarını bulaştırma riski yarattığını da vurguladı. Ada, şöyle dedi:

"Steril edilmemiş ve gün içerisinde birden fazla müşteri üzerinde kullanılabilen makas, jilet, tırnak makası, manikür-pedikür setleri gibi delici kesici aletler, enfekte bir insanın kan ya da vücut sıvıları ile temas ettiğinde sağlıklı bir insana çeşitli virüsler ve beraberinde pek çok enfeksiyon bulaşabiliyor. Bunlar arasında AIDS (HIV), Hepatit B, Hepatit C, HPV virüsleri de yer alıyor. Ayrıca ağızdaki ve genital bölgedeki siğiller, uçuk, tetanoz ve suçiçeği gibi enfeksiyonlar da delici-kesici aletlerin deriye teması yoluyla bulaşabiliyor."

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT

Kuaför, berber ve güzellik salonlarında çalışanların her müşteriden önce ve sonra ellerini antibakteriyel solüsyonlarla mutlaka dezenfekte etmesi gerektiğini anlatan İpek Ada, "Günümüzde solunum yolu ya da temasla geçen başta gribal enfeksiyon ve uyuz başta olmak üzere çeşitli salgınlar görülmekte olduğundan öncelikle bu mekanlarda çalışanlar önlük, eldiven ve maske takmalılar. Havlular ve saç taraklarını dezenfeksiyonu için sadece alkol püskürterek silmek ya da kaynar suyun içerisinde bekletmek yeterli değil. Çünkü alkol ya da kaynayan su, dirençli mikroorganizma ve virüsleri öldürmez. Bu nedenle bahsi geçen alanlarda ev tipi otoklavlar ve UV (mor ötesi ışık, ultraviyole ışık) sterilizatörler bulunmalı" ifadelerini kullandı.

ULTRAVİYOLE STERİLİZATÖR KULLANIN

Manikür-pedikür setlerinin en tehlikeli bulaştırıcı gereçlerden biri olduğunu vurgulayan Dr. İpek Ada, "Bunların üzerinde bulunan tırnak ya da deri parçalarını uzaklaştırmak için önce dezenfektanlar ve fırça yardımıyla ön temizlik işlemi yapılmalı. Ardından bu gereçler ultraviyole (UV) sterilizatörüne yerleştirilerek en az on beş dakika bekletilmeli. Her kullanımdan sonra ön temizlik ve sterilizasyon işlemleri yapılmalı, ortam havalandırmasına ve hijyenine de önem verilmelidir" diye konuştu.

TEK KULLANIMLIK VE KİŞİYE ÖZEL MALZEME

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İpek Ada; kuaför, berber ve bakım merkezlerinde mümkün olduğunca paketli, kişiye özel ve tek kullanımlık malzemelerin kullanılması gerektiğine de vurgu yaptı. Tüm bu prosedürlerin uygulanması için söz konusu mekanlarda çalışanların yeterli bilgiye sahip olmasının önemine değinen Dr. Ada, "Öncelikle kuaför, erkek berberi ve güzellik merkezlerinde çalışan kişilere hijyen eğitimi verilmeli. Bunlara dikkat edilmezse bu yolla bulaşabilecek enfeksiyonlar hakkında bilgilendirme yapılmalı" dedi.

ÇALIŞANLARA AŞI YAPILMALI

Dr. İpek Ada kuaför, berber ve güzellik/bakım merkezlerinde çalışanların bulaşıcı hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmalarının da büyük önem taşıdığını söyledi. Ada, bunun için çalışanlara hepatit aşısı gibi koruyucu tedavi yöntemlerinin uygulaması gereğini vurguladı.

İŞYERLERİ SIKI DENETLENMELİ

Dr. İpek Ada, botoks, dolgu, epilasyon, enjeksiyon ve saç ekimi gibi uygulamaları içeren işlemlerin, alanında uzman hekimlerce ve mutlaka ilgili sağlık merkezlerinde uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Asgari standartları taşımayan merkezlerin faaliyet göstermesine izin verilmemesini isteyen Dr. İpek Ada, "Hijyen kuralları bakımından denetlemeler yapılmalı ve uygun olmayan işletmeler kapatılmalı ya da cezai işlemler başlatılmalı" dedi.