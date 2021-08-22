Güzelliğinden hiçbir şey eksilmedi! Tuba Büyüküstün'den sıfır makyaj pozu

Türk dizi ve sinema dünyasının sönmeyen yıldızları arasında yer alan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, güzelliğiyle hayran bırakmaya devam ediyor. Son dönemde Umut Evirgen'le aşk dedikoduları çıkan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmaya devam ediyor. Büyüküstün'ün makyajsız paylaşımında güzelliğini koruması, övgü dolu yorumlara neden oldu.

YENİDEN SETLERE DÖNDÜ

Sefirin Kızı adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yeni projesinin çekimleri için Ayvalık'ta bulunuyor. Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak'la birlikte Another Self isimli Netflix dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Büyüküstün, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı.

MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

Bir süre hastanede de tedavi gören ünlü oyuncu, sağlığına kavuşmasının ardından dizi setine geri döndü. Çekimlere yeniden başlayan Büyüküstün setten paylaşım yapmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak makyajsız bir karesini sevenleriyle paylaştı.