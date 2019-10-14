Son Dakika Haberleri: Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi

Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi

34 dakika önce

Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi Dipsizgöl şelalesi Sonbahar mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyorSİVAS - Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi

Dipsizgöl şelalesi Sonbahar mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor

SİVAS - Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl şelalesi, Sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Ağaçların yapraklarının sararması ile faklı bir güzelliğe bürünen şelale, adeta ziyaretçilerini etkiliyor. Şelaleyi ziyaret edenler, Bahar'da olduğu kadar Dipsizgöl şelalesinin Sonbahar mevsiminde de güzel göründüğünü belirtip, "Dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Şelaleyi Sonbahar'da görmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekir." dediler.

Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:16 Kaynak: İHA
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