Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi

Dipsizgöl şelalesi Sonbahar mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor

SİVAS - Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl şelalesi, Sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Ağaçların yapraklarının sararması ile faklı bir güzelliğe bürünen şelale, adeta ziyaretçilerini etkiliyor. Şelaleyi ziyaret edenler, Bahar'da olduğu kadar Dipsizgöl şelalesinin Sonbahar mevsiminde de güzel göründüğünü belirtip, "Dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Şelaleyi Sonbahar'da görmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekir." dediler.