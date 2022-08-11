Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor

11.08.2022 10:41
Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor

Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor Güzelliği ile mest eden Budakören Şelalesi havadan görüntülendi Çorum'da doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve keşfedilmeyi bekleyen Budakören Şelalesi, havadan görüntülendi.

Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor

Güzelliği ile mest eden Budakören Şelalesi havadan görüntülendi

ÇORUM - Çorum'da doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve keşfedilmeyi bekleyen Budakören Şelalesi, havadan görüntülendi.

Çorum merkeze bağlı bağlı Budakören köyü sınırları içerisinde yer alan "Budakören Şelalesi" doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sarp kayalıklar arasından vadiye dökülen şelale, ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. Her mevsim güzelliğiyle dikkat çeken Budakören Şelalesi, temiz doğası ve yeşil görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

Eşsiz güzelliği ile kendisine hayran bırakan şelaleyi Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Sarı, havadan görüntüledi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine şelaleye giderek çekim yaptığını açıklayan Doç. Dr. Sarı, "Bir arkadaşım Budakören köyünde büyü9k bir şelale olduğunu ve orada çekim yapabileğimi söyledi. Bunun üzerine bölgeye gittim. Açıkçası bu kadar büyük ve muazzam bir şelale beklemiyordum. İnternetten yaptığım araştırmalarda da bölgede şelale olduğuna dair bir bilginin var olduğunu görmemiştim. Şelaleyi farklı açılardan çekerek yayınladım. Şelaleyi tüm Türkiyeye ve dünyaya tanıtmış oldum. Bu şekilde gerek şehrimizin gerek ülkemizin gizli kalmış güzellikleri dronla çekilmesi iyi olacaktır" dedi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

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