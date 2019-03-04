Güzellik& Bakım Fuarı İçin Geri Sayım!

Dünyada kozmetik sektörünün büyüklüğü, 460 milyar dolar olarak belirtiliyor. Medikal estetik pazarının bütün dünyada, yılda ortalama yüzde 10 büyüdüğüne dikkat çeken uzmanlar, Çin, Brezilya, Türkiye gibi pazarlarda, büyümenin çok daha hızlı olduğunu vurguluyor. Türkiye, medikal estetik ve kozmetik sektöründe en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor. Bugün 11.3 milyar TL olan sektör hacmi, 2020 yılına kadar 13 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Ülkemizde bu sektörde en çok cilt bakımı ve yaşlanma karşıtı ürünlere harcama yapılıyor.

Güzellik ve bakım sektörünü buluşturacak olan, bu yıl 30. kez kapılarını ziyaretçilerine açmayı hazırlanan, Türkiye'nin ilk ve en büyük fuarı olan "Güzellik & Bakım 2019", 7-10 Mart tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Fuar ve Sergi Salonunda yapılıyor. Güzellik trendleri, en yeni teknolojiler, ürün, yöntem ve hizmetler bu fuarda sergileniyor. Dört gün sürecek olan fuar, konusunda uzman yerli ve yabancı doktorları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri ve diğer sektör profesyonellerini ağırlıyor.

Güzellik&Bakım 2019 etkinlik sahnesine yer alacak olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Derya Bingöl ve Türkiye Koruyucu, Yenileyici ve Yaşlanma Karşıtı Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Çimen Karasu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde Uzm. Dr. Başak Karasu ve Öğr. Gör. Nihat Ayçaman, uzman estetisyen Ayşen Koçyiğit Taştekin, ünlü makyaj sanatçısı Sevcan İpar, dünya birinciliği olan topuz ustası Muhittin Yuşan'ın dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Estetik dermatoloji ürün, kozmetik & makyaj ürün ve ekipmanları, profesyonel tırnak ekipmanları & el – ayak bakımı, spa – wellness & fitness ürün ve ekipmanları, paketleme teknolojileri, saç & bakım ekipmanları kategorilerinde ürünlerin sergileneceği fuar, bu yıl Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TG Expo tarafından düzenlenen fuarda, medikal estetik, plastik cerrahi üzerine yapılacak konuşmaların yanı sıra, yarışma, workshop ve söyleşi gibi etkinliklerle fuarcılık deneyimine farklı bir boyut kazandırılıyor.

200'ün üzerinde firma, 600'ün üzerinde markayı ağırlayacak olan Güzellik&Bakım 2019 fuarı, 25 binden fazla ziyaretçisini bekliyor.