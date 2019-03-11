Son Dakika Haberleri: Güzellik Bakım Fuarı Sona Erdi

Güzellik Bakım Fuarı Sona Erdi

1 saat önce

Güzellik sektörünü biraraya getiren, yerli ve yabancı birçok markayı buluşturan, yeni teknolojilerin sergilendiği güzellik ve bakım fuarında, yerli üretim güzellik cihazlarına ilgi büyüktü.

Güzellik Bakım Fuarı Sona Erdi, System.String[]

Bu yıl otuzuncusu düzenlenen ve dört gün süren Güzellik& Bakım fuarı, beş yüz yirmi markanın katılımıyla gerçekleşti ve çoğunluğu kadın olan yirmi üç bin yüz seksen ziyaretçisini ağırladı. Uluslararası katılımın yanı sıra Türkiye'nin bir çok şehrinden gelen güzellik merkezi işletmecileri ve güzellik akademisi öğrencileri, İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Sergi Salonunda yapılan fuara akın etti. Güzellik merkezleri açmak ve varolan merkezlerini son teknoloji ile buluşturmak isteyenler, ilk defa sergilenen yerli üretim güzellik cihazlarına büyük ilgi gösterdi.

Kozmetik, estetik, güzellik, dermatoji, makyaj, zayıflama, el, ayak ve saç bakımı, spa – wellness & fitness ürün ve ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren firmalar, fuarda ziyaretçilerine hizmet ve ürünlerini deneyimleme fırsatı sundu.

Güzellik & Bakım Fuarı ile ilgili bilgi veren TGExpo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız şöyle konuştu: "Dijitalleşen dünyamızda, güzellik sektöründe her gün yeni bir ürün ve yeni bir cihaz ile karşılaşıyoruz. Güzellik sektörünü buluşturmak, hizmet ve ürünlerini bir arada sunmak, sektör profesyonellerinin ihtiyacına cevap vermek amacıyla otuzuncu kez bir araya geldik. Sektörün her yıl, daha da büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle markalaşan güzellik merkezleri franchising vererek yaygınlaşıyor. Birçok akademi güzellik alanında öğrenci yetiştiriyor. Bu öğrenciler donanımlı işletmeciler olarak profesyonel hayata devam ediyor. Bu platformda, Plastik Cerrahlardan, Medikal Estetik Uzmanlarına,makyaj sanatçılarından güzellik uzmanlarına kadar birçok profesyonel ile bir araya geldik. Yabancı ziyaretçilerde yaşanan artış ve sektördeki

B2B buluşması için önemli bir platform sağlıyoruz ve her yıl gelişerek uluslararası katılımı arttırmayı hedefliyoruz."

Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yapıldığı fuarda, bohem makyaj yarışması, saç ve plastik makyaj show gibi bir çok gösteri yapıldı. Makyaj Sanatçısı Corci yaptığı makyaj ile kadına şiddete dikkat çekerken, Derya Ergün saatler süren plastik makyaj örneklerini gösterdi. Konuşmacılar arasında, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Derya Bingöl ve Türkiye Koruyucu, Yenileyici ve Yaşlanma Karşıtı Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Çimen Karasu, Uzm. Dr. Başak Karasu ve Öğr. Gör. Nihat Ayçaman, Uzman Estetisyen Ayşen Koçyiğit Taştekin, Makyaj Sanatçısı Corci, Sevcan İpar, dünya birinciliği olan Topuz Ustası Muhittin Yuşan yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:27 Kaynak: Bültenler

Makyaj, Güncel
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