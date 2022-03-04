Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu - Son Dakika
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Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu

04.03.2022 00:57
Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu

Kırşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere 18 ilde güzellik firmasına yönelik düzenlenen 'Dolandırıcılık' operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere 18 ilde güzellik firmasına yönelik düzenlenen 'Dolandırıcılık' operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre merkezi İstanbul'da bulunan ve ülke genelinde de şubeleri olan bir güzellik firmasına 'Dolandırıcılık' yapıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kendilerini farklı sıfatlarla tanıtarak güzellik merkezine gelen kişilere 'abonelik' adı altında sözleşme imzalatıp dolandırdığı tespit edildi. Çoğunu kadınların oluşturduğu ve yönetici kadronun da aralarında yer aldığı 43 kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. - KIRŞEHİR

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Dolandırıcılık, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu - Son Dakika
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