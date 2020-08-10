Güzellik koçundan dudakta oluşan pigment kaybı için öneriler - Son Dakika

Güzellik Koçu Sinan İslam Yılmaz, çeşitli nedenlerden dolayı dudakta meydana gelen pigment kaybı yaşayanlara tavsiyelerde bulundu. Yılmaz, pigment kaybına karşı, kalıcı dudak renklendirme işleminin günümüz koşullarında en iyi çözüm yolu olduğunu söyledi.

Güzellik uzmanlarına göre günümüzde sürekli gelişen güzellik sektörü sayesinde, oluşan birçok şekil bozukluklarını daha iyi görünüme kavuşturmak, artık mümkün hale geldi. Güzellik uzmanları kişilerde hastalıklar, kullanılan ilaçlar, ağır tedaviler, hava koşulları, stres gibi birçok sebepten; kıl dökülmesi, pigmentasyon kayıpları, cilt bozuklukları gibi sonuçların doğabileceğine dikkat çekiyor.Güzellik uzmanları bu gibi durumlarda kişilere yeni teknikler ve uygulamalarla, yüzde yüz kalıcı olmasa da yıllar boyu kalıcılık sağlanabilecek çözümler bulmak mümkün hale geldiğine vurgu yapıyor.

GÜZELLİK KOÇUNDAN ÖNERİLER

"Dudaklar içinde yaşanan problemlere çözüm bulmak mümkün mü? sorusuna ise güzellik koçu Sinan İslam Yılmaz yanıt verdi. Yılmaz, soluk ve beyaz dudaklar, hiperpigmentasyon yani pigmentasyon problemi yaşayanlar, vitiligo hastası olanlar, albinizim gibi doğuştan gelen pigmentasyon problemlerine de çözüm üretebildiklerini dile getirdi. Bu tarz problem yaşayan danışanların, hem şekil bozukluklarını gidermek adına, hem de kayıp dudak pigmentasyonuna karşın, kalıcı dudak renklendirme işleminin günümüz koşullarında en iyi çözüm yolu olduğunu dile getirdi.

DUDAK RENKLENDİRMESİ HAKKINDA

Yılmaz şunları söyledi: "Dudak renklendirme işlemi sadece danışanlarımızın sürekli renkli görünümüne sahip dudaklar istemesi için yapılan bir işlem değil. Güzellik sektöründeki çıkan her yenilik, mutlaka ihtiyaca dayalı bir şekilde yaratılıyor. Yani güzellik kaygısı dışında, bulunan teknikleri çözüm üretebilmek için kullanmamız gerekiyor. Ben kalıcı makyaj uzmanı olarak danışanlarımın yüzünde mutlaka hata ararım. Çünkü amaç eksikleri bulup bunu en iyi hale getirmek. Hem kişiyi mutlu etmek hem de bir problem varsa bu durumu ortadan kaldırmak bence harika bir şey. Çeşitli sebeplerle dudaklarında pigmentasyon ya da asimetri gibi problem yaşayan kişiler mutlaka bu opsiyonu değerlendirmeli. Güzellik sektöründen en çok da bu şekilde yararlanılması gerektiğini düşünüyorum"