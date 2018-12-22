Güzellik Kraliçesi Zayıflamak İsterken Böbreğinden Oldu
3 saat önce
– Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.
– Miss International 2013 Filipinler
güzeli Bea Santiago, Instagram
üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu. Bu sorunun, zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını da belirten Filipinler güzeli Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıklayarak; teşhisin birkaç ay öne koyulduğunu, inkar aşamasında olduğu için Tokyo
'ya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanada
'nın Toronto
kentine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü de ifadelerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:49 Kaynak: DHA
Güzellik Kraliçesi, Zayıflamak İsterken Böbreklerinden Oldu
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