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Güzellik kraliçesinden adliye ziyareti

6 saat önce

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ile Miss Venezuela World güzeli eşi Debora Menicuci, İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Güzellik kraliçesinden adliye ziyareti, System.String[]

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ile Miss Venezuela World güzeli eşi Debora Menicuci, İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.


Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ile Miss Venezuela World 2014 güzeli oyuncu ve manken eşi Debora Menicuci Yargıtay'ın davetlisi olarak geldikleri ülkemizde gerçekleştirdikleri bir dizi ziyaret kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı ve Hakan Öncel de heyete eşlik etti.


Başsavcı Fidan, Moreno, eşi ve beraberlerindeki heyete adliyenin fiziki özellikleri ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEG-BİS) hakkında bilgi verdi. Heyetin adliye içindeki gezisinden sonra ise Başsavcı Fidan ile Hakim Moreno, her iki ülkedeki darbe girişimleri hakkında konuştu.


Hakim Moreno, kendi ülkesindeki darbe girişimlerine ilişkin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüklerini kaydetti. Hakim Moreno, darbeyi saat 04.00'te Maduro'dan aldığı telefonla öğrendiğini ve Başkan Maduro'nun kendisine darbecilerin yanında olup olmadığını sorduğunu belirtti. Moreno ise Maduro'nun sözüne darbecilerin yanında olmadığına ilişkin cevap verdiğini ve Maduro'nun kendisine görevinin başına geçmesini söylediğini anlattı. - İSTANBUL

Çağlayan Adalet Sarayı, Venezuela, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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