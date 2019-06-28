Güzellik merkezi işletmecilerinin dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldular

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Yabani bademler köylüye 20 milyon TL kazandıracak

Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti