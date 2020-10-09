Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalandı

09.10.2020 19:24
Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

BODRUM'da, kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri süren bir güzellik merkezi işletmecisi, iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

BODRUM'da, kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri süren bir güzellik merkezi işletmecisi, iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Polis, görüntüleri inceleyerek eşkalini belirlediği 3 kişi ile olayın azmettiricisi olduğu belirlenen 1 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezi işletmecisi dün Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, iş yerine gelen kişiler tarafından kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri sürerek, şikayetçi oldu. İşletmeci, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini de polise verdi. Polis görüntüleri inceleyerek, şüphelilerin S.A., T.S. ve S.E. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi, evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda toplam 50 mermi ve cep telefonunda zorla imzalattırılan senetlerin fotoğrafları geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, olayın azmettiricisi olduğu belirlenen M.S.Ç.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. 1'i Azerbaycan uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin imzalattıkları senedin miktarı konusunda polis bir açıklama yapmadı. Ayrıca, şüphelilerden S.E.'nin uyuşturucu satmak suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin benzer başka olaya karışıp karışmadığının tespiti için geniş çaplı araştırma başlattı.

4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalandı
Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalandı
Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalandı

Bodrum Emniyet Müdürlüğü, Ortakent, Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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