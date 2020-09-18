Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu - Son Dakika

Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanık oluştuğunu iddia eden kişi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanık oluştuğunu iddia eden kişi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Müge Gümşar, AA muhabirine, geçen hafta misafir olarak geldiği Çorlu'da bir güzellik merkezine gittiğini söyledi.

Burada cilt ve yüz bakımı yaptırdığını anlatan Gümşar, "Bir süre sonra yüzümde kızarıklar oluştu. Bunun üzerine Çorlu Devlet Hastanesine gittim. Burada yüzümdü 2. derece yanıklar oluştuğunu öğrendim. Plastik cerrahi uzmanları yüzümdeki bakım sırasında bazı maddelerin orantısız olarak kullanıldığını belirttiler." dedi.

Gümşar, bu olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek söz konusu güzellik merkezi hakkında şikayetçi ve davacı olduğunu, kanuni mücadelesini avukatı aracılığıyla sürdüreceğini kaydetti.

Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu

Kırklareli, Babaeski, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Maske takmayan vatandaş ceza yiyince Almanya'yı örnek gösterip polise tepki gösterdi Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor
Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim         
00:42
İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor         
21:53
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Maske takmayan vatandaş ceza yiyince Almanya'yı örnek gösterip polise tepki gösterdi Maske takmayan vatandaş ceza yiyince Almanya'yı örnek gösterip polise tepki gösterdi         
15:09
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, son nefesinde helallik istemiş Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, son nefesinde helallik istemiş         
09:19
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 02:05:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei