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Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı - Son Dakika

Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı

28.09.2021 11:32
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da eylül ayı başında gittiği güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdığı sırada kollarında ve sağ bacağında ikinci derece yanık oluşan Leyla Dalkıran (37), şikayetçi oldu.

DİYARBAKIR'da eylül ayı başında gittiği güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdığı sırada kollarında ve sağ bacağında ikinci derece yanık oluşan Leyla Dalkıran (37), şikayetçi oldu. Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Dalkıran, "Maddi, manevi ve cezai işlem davası açtım. Tüketici hakem heyetine başvurdum" diyerek yaşadığı durumun ardından başvurduğu hastanede psikolog eşliğinde yaşadığı travmayı atlatmaya çalıştığını söyledi.

Kayapınar ilçesinde oturan Leyla Dalkıran, arkadaşlarının tavsiyesiyle kolundaki tüyler için güzellik merkezine gitti. Dalkıran, 2 Eylül'de gittiği güzellik merkezinde uygulama yapıldığı sırada kollarında yanma hissetti. Kolundaki yanık belirtilerini güzellik merkezindeki yetkililere bildirilen Dalkıran'a kullanması için krem tavsiye edildi. Sol kolunda siyah lekeler oluşan Dalkıran, kullandığı kremlerden sonuç alamayınca tekrar güzellik merkezine gitti. Siyah lekelerin geçmediğini ve dışarıya bu sebeple çıkamadığı şikayetinde bulunan Dalkıran'a yanıt verilmedi. Duruma tepki gösteren Dalkıran, mağdur olduğunu belirterek, savcılığa, güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tüketici hakem heyetine başvuran ve cezai işlem davası açan Dalkıran, yaşadığı durumun ardından hastanede psikolog eşliğinde yaşadığı travmayı atlatmaya çalıştığını belirtti.

'HERKES KOLUNA NE OLDU DİYOR, CİDDİ ŞEKİLDE PSİKOLOJİM BOZULDU'Dalkıran, sağ kolunda ciddi, sol kolunda ise daha hafif yanıkların olduğunu söyledi. Dalkıran, "Ayak kısmında da hafif yanıklar oldu. 2 Eylül'de lazere gittim ve 2 gün sonra da ciddi yanıklar başladı. Aynı anda yanıklar başladı. İşlem sırasında hissettim ve söyledim, çalışan dereceyi düşürdü. Devam etti, 3'üncü atıştan sonra yanma başlayınca işleme son verdik. Çalışan da devam etmedi. Sonra ciddi şekilde su topladı, yanıklar başladı. Kişiyle görüştüm ve bilgi verdim, bu şekilde oldu diye. Zaten ben salondan çıkınca cihaz başlıklarında sorun olduğunu ve eğitimde olduklarını söylediklerini duymuştum. O şekilde olmasına rağmen işlem almaya devam ettiler. Güzellik merkezinin bilgisi vardı, hatalarını kabul ettiler. Cihaz başlıklarında sorun olduğunu ama yanık derecesi değil de sadece çizebildiğini söylediler. İki krem verdiler ve kullandım ama hiçbir şekilde etkisini görmedim. Şikayette bulundum, dava açacağız ve izlerim kalıcı. Beni çok ciddi şekilde etkiliyor, normal hayata dönemiyorum. Herkes kolumu soruyor ciddi şekilde psikolojim bozuldu. Koluna ne oldu nasıl bunu yaptın kendine diye. Salon sahibi beni ciddiye almadı, 'geçer' dedi. Sorun değil gibi size krem verelim şunu veya bunu yapalım dediği için ben şikayette bulundum" diye konuştu.'UZMANLARIN GÖZETİMİNDE İŞLEMLERİN YAPILMASI LAZIM'Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yunus Yakut, güzellik merkezlerinin böyle tıbbı işlemleri yapmalarının yasak olduğunu ve hastaların da bunlara dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Dr. Yakut, "Cildiye uzmanı veya plastik cerrahi uzmanlarının çalıştığı veya onların gözetiminde işlemlerin yapılması lazım. Cihazın uygun olması lazım, yapan kişinin eğitimli olması lazım. Her cihaz her kişiye uygun değildir. Her hastanın deri tipi lazer cihazına verdiği yanıt hem yan etki açısından hem de yanıt açısından aynı değil. Onlara iyice dikkat etmek lazım. Bilinçsiz yapılan işlemlerden sonra kalıcı izler, hasarlar, kabarıklık ve deride çöküklük oluşabiliyor. Tedavisi zor, yanık oluşuyor veya iyileşiyor ama yanıktan sonra iyileşen lekelerin tedavisi bayağı zor. İzler için de lazer yapılıyor. Ama güçlü soyma tedavilerine rağmen lekeler daha kötü hal alabiliyor. Özellikle oluşan lekelerin net bir çözümü yok. Yaz aylarında bu işlemleri önermiyoruz. Her mevsimde yapıyorlar maalesef. Serin havalarda kış aylarında yapılmasını öneriyoruz. Güneşten korunması gerekiyor. İşin ehli doktorun bulunduğu bir yerde yapılması gerekiyor. Plastik cerrahi veya dermatoloji uzmanı tercihen daha uygun olur" diye konuştu.

FOTOGRAFLI


Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı

Plastik, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı - Son Dakika


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