Üye Girişi
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı - Son Dakika

Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı

01.09.2021 11:33
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı, System.String[]

ADANA'da bir güzellik merkezinde kristal peeling uygulaması yaptıran N.B.'nin (33) yüzünde yanıklar oluştu.

ADANA'da bir güzellik merkezinde kristal peeling uygulaması yaptıran N.B.'nin (33) yüzünde yanıklar oluştu. Yüzünde izler kalan N.B., işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özel bir şirkette muhasebecilik yapan N.B. isimli kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından ve merkezin lüks olmasından etkilenerek, 'Paris askısı' olarak nitelendirilen ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi. Güzellik merkeziyle 3 bin 500 TL'ye anlaşan N.B., ilk seansı yaptırdıktan sonra yüzünde çizgiler oluştuğunu iddia edip operasyona devam etmek istemedi. Parasını geri almak isteyen N.B.'ye güzellik merkezi tarafından kaş, kirpik, tırnak bakımı ve kristal peeling teklif edildi. Teklifi kabul eden N.B.'nin yüzüne 3 Ağustos'ta yosunla kristal peeling yapıldı. Yüzünde yaralar oluşan N.B., doktora gittiğinde bu yaraların ikinci derece yanıklar olduğunu öğrendi. Aradan günler geçmesine rağmen alnında ve yanaklarında izler kalan N.B., adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

'BENİM HATAMDAN KAYNAKLI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER'Yaşadıklarını anlatan N.B., başına gelenlerden sonra güzellik merkezi yöneticilerinin kendisiyle ilgilenmediklerini ve hatta kendisini suçladıklarını öne sürdü. N.B., "Uygulama yapılırken zaten sert şekilde yüzüme baskı oluştuğunu hissettim. Biber gibi yanacağını söylediler. Seanstan çıktıktan sonra canım çok yanmaya başladı. Eve gittiğimde yüzümün fotoğraflarını çektim, bir sorun olmadığını söylediler. En baştan yapılması gereken uyarıları iş işten geçtikten sonra yaptılar. Benim hatamdan kaynaklı olabileceğini söylediler. Yüzü ıslatma, kaşıma, güneşe çıkma gibi birçok bahane söylediler. 'Biraz zaman geçsin, iz kalırsa duruma bakarız' dediler ama 10 günü doldurduk, '2-3 ay sonra' bakarız diye ötelediler. Doktorum ikinci derece yanık olduğunu söyledi. Çeşitli kremler ve ilaçlar verdi. İzlerin kalıcı olup olmayacağını henüz doktor da bilmiyor" dedi.'3 ŞUBESİ OLAN LÜKS BİR MEKAN, DİYE ALDANDIM'Güneşe çıkması yasak olduğu için yaklaşık bir aydır evden dışarı çıkmadığını ve çalışamadığını dile getiren N.B., "Psikolojim alt üst olmuş durumda. Normalde bunun gibi sorunları merdiven altı yerlerde duyuyoruz. 3 şubesi olan lüks bir mekan diye aldandım ama ne olduğunu gördüm. O kadar ışıltıya da kanmamak gerekiyormuş. Toplamda 2 işlemde de yüzüm zarar gördü. Paris askısındaki sorundan sonra bana sorumluluk sözleşmesi imzalatmaya çalıştılar ancak bunun işlemden önce imzalanması gerektiği için reddettim. O sırada kağıt olmadığı için bana imzaya sunmadıklarını savundular. Ücretimi istedim, vermediler. Peelingte de başıma gelenler ortada. Yüzümde hiçbir sorun yokken gittim, sadece cildimin yenilenmesini istedim ve şimdi sonuç ortada. Hukuki süreç başlattım, suç duyurusunda bulundum. İnsanlarımız bu şekilde kandırılmasın istiyorum. Onların belgesi var mı yok mu hepsi araştırılacak, incelenecek" diye konuştu.YETKİLİ: SAÇ AÇTIRMA İŞLEMİ YAPTIRMIŞ

Güzellik merkezi yetkilisi ise uygulamada bir hata yapmadıklarını savundu. Yetkili, "Uygulamadan sonra 3 gün yüzüne su bile değmemesi gerekir ama N.B. uygulamadan sonra saç açtırma işlemi yaptırmış, o yüzden yanıklar oluşmuş olabilir" ifadelerini kullandı.


Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı
Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı

Türk Lirası, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu 12:04 Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
Site kapıcısı, havuza giren 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Çocukların verdiği ifadeyle tutuklandı 11:25 Site kapıcısı, havuza giren 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Çocukların verdiği ifadeyle tutuklandı Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti 11:15 Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! 11:00 Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi 10:44 Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi 10:04 Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri
12:06 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi
12:03 Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
11:48 Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet
11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
11:39 Dünya Sağlık Örgütü uyardı! "Mu" varyantı aşıya direnç gösterebilir
11:22 Futbolcular, Fenerbahçe'den peş peşe ayrılıyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi
11:17 Son Dakika: Düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan satılıyor
11:06 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi         
12:07
Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti         
12:02
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Dünya Sağlık Örgütü uyardı! "Mu" varyantı aşıya direnç gösterebilir         
11:39
Futbolcular, Fenerbahçe'den peş peşe ayrılıyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi Futbolcular, Fenerbahçe'den peş peşe ayrılıyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi         
11:22
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi         
11:07
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti         
10:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş 3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş         
09:26
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi         
08:20
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 12:15:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güzellik merkezinde peeling yaptırdı, yüzü yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement