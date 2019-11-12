Son Dakika Haberleri: Güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
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Güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

7 saat önce

İzmir'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

H.Y, eşinin işlettiği Bornova ilçesindeki güzellik merkezinde karşılaştığı Mehmet Özkan'a (38) pompalı tüfekle ateş etti.

Şüpheli daha sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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