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Güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
7 saat önce
İzmir'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:00 Kaynak: AA
İzmir'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
H.Y, eşinin işlettiği Bornova ilçesindeki güzellik merkezinde karşılaştığı Mehmet Özkan'a (38) pompalı tüfekle ateş etti.
Şüpheli daha sonra otomobille olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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