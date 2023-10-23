 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Banu Parlak'ın güzellik merkezinde yaralanan kadın şikayetçi oldu! 5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

Banu Parlak'ın güzellik merkezinde yaralanan kadın şikayetçi oldu! 5 yıl hapsi isteniyor

Son Güncelleme: 23.10.2023 10:19

Zayıflama amacıyla Banu Parlak'ın güzellik merkezine giden bir kadın, vücudundan yaralandığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hakkında 5 yıla kadın hapis istemiyle dava açılan ve uygulamayı bakanlık onayı olmadan yaptığı iddia edilen Banu Parlak ise hakkındaki iddiaları yalanladı.

Son günler Dilan Polat ve Engin Polat ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve merkezi kurşunlanan Banu Parlak'ın güzellik merkezine gelen müşterisiyle başı derde girdi. Zayıflamak için merkeze giden bir kadın girdiği cihaz yüzünden vücudundan yaralandığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hakkında hapis istemiyle dava açılan Parlak, "İlçe Sağlık'tan alınan belgemiz var. İtibar etmeyin, gerekli yasal işlemleri başlatacağım" dedi.

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

FOX Ana Haber'de yer alan habere göre, zayıflamak için Banu Parlak'a ait bir merkeze giden kadın, vücudundan yaralandı. Kadının şikayetinin ardından Parlak hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan Parlak'ın merkezinde uyguladığı işlem için İl Sağlık Müdürlüğü'nden izin almadığı ileri sürüldü.

BANU PARLAK İDDİALARI YALANLADI

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabından sessizliğini bozan Banu Parlak, İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan izin kağıdını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Birileri oynuyor yine üstüme ama boşa. İlçe Sağlık'tan alınmış belge olduğu halde elimizde aslı olmayan haberler yapılıyor. İtibar etmeyin lütfen. Gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Yalan haberler ile ticari itibarımızı zedelemeye çalışıyorsunuz ama yemez. Merkezimizde yetkimiz dışında sağlıkla alakalı hiçbir işlem yapılmamaktadır" dedi.

Güzellik merkezinde yaralanan kadın şikayetçi oldu! Banu Parlak'tan cevap geldi: İznimiz var, yasal yollara başvuracağız
Güzellik merkezinde yaralanan kadın şikayetçi oldu! Banu Parlak'tan cevap geldi: İznimiz var, yasal yollara başvuracağız
Güzellik merkezinde yaralanan kadın şikayetçi oldu! Banu Parlak'tan cevap geldi: İznimiz var, yasal yollara başvuracağız
Güzellik merkezinde yaralanan kadın şikayetçi oldu! Banu Parlak'tan cevap geldi: İznimiz var, yasal yollara başvuracağız

Banu Parlak, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Banu Parlak'ın güzellik merkezinde yaralanan kadın şikayetçi oldu! 5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika


Son Dakika
11:54 İran Devrim Muhafızları, İsrail'i hedef aldı: Emir geldiğinde Hayfa şehrini füzelerle vuracağız
11:48 İlaç devi Roche, Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın alıyor
11:44 İsrail'in saldırısında şoka giren Gazzeli Muhammed'den haber var
11:40 Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı
11:29 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Yükselişini sürdüren dolar 28,05 seviyesinden işlem görüyor
10:54 Spor dünyası yasta! Milli kick boksçu Buket Kaya, hurdaya dönen otomobilden sağ çıkamadı
10:50 Görüntü bombaların yağdığı Gazze'den! Kurtarma görevlisi canını kurtarmak için dakikalarca böyle koştu
10:49 İsrail, rehineleri aramak için Gazze'ye karadan girdi
10:41 Bayern Münih maçında oynayacak mı? Icardi'nin akıbeti belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2023 12:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: Banu Parlak'ın güzellik merkezinde yaralanan kadın şikayetçi oldu! 5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement