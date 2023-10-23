Banu Parlak'ın güzellik merkezinde yaralanan kadın şikayetçi oldu! 5 yıl hapsi isteniyor

Son günler Dilan Polat ve Engin Polat ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve merkezi kurşunlanan Banu Parlak'ın güzellik merkezine gelen müşterisiyle başı derde girdi. Zayıflamak için merkeze giden bir kadın girdiği cihaz yüzünden vücudundan yaralandığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hakkında hapis istemiyle dava açılan Parlak, "İlçe Sağlık'tan alınan belgemiz var. İtibar etmeyin, gerekli yasal işlemleri başlatacağım" dedi.

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

FOX Ana Haber'de yer alan habere göre, zayıflamak için Banu Parlak'a ait bir merkeze giden kadın, vücudundan yaralandı. Kadının şikayetinin ardından Parlak hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan Parlak'ın merkezinde uyguladığı işlem için İl Sağlık Müdürlüğü'nden izin almadığı ileri sürüldü.

BANU PARLAK İDDİALARI YALANLADI

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabından sessizliğini bozan Banu Parlak, İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan izin kağıdını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Birileri oynuyor yine üstüme ama boşa. İlçe Sağlık'tan alınmış belge olduğu halde elimizde aslı olmayan haberler yapılıyor. İtibar etmeyin lütfen. Gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Yalan haberler ile ticari itibarımızı zedelemeye çalışıyorsunuz ama yemez. Merkezimizde yetkimiz dışında sağlıkla alakalı hiçbir işlem yapılmamaktadır" dedi.